Rapor yayımlandı: Biri çocuk 377 kişi işkence gördü

27 Kasım 2021 Cumartesi, 14:32

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun "Ekim ayı insan hakları ihlalleri raporu" yayımlandı.

Rapora göre, eylem, etkinlik, basın açıklamalarında 180 kişi gözaltına alındı, bunlardan 11’i tutuklandı. 9 kişi hakkında da toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı için dava açıldı.

Öte yandan, 165’i iş cinayeti, 22’si kadın cinayeti olmak üzere 187 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Cezaevlerinde ise 181 işkence olayı yaşandı. Raporda, "Bu kişiler fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı, isteği dışında başka cezaevine gönderildiği, sağlık hakkının engellendiği, beslenme, yatak, sıcak su, iletişim haklarının verilmediği belirlendi" denildi.