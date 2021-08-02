İrfan Fidan, İstanbul’da görev yaparken takipsizlik verdiği dosyalarda, hak ihlali kararına imza attı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

AYM üyesi Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde verdiği bazı takipsizlik kararlarıyla ilgili, AYM üyeliği sırasında “hak ihlali” yönünde oy kullandı.

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya 3 Ekim 2013’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Kimlikleri tespit edilen şüpheli on altı polis memuru hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle başsavcılıkça 2 Mayıs 2017 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin ek karar verildi. Sarıkaya ise 9 Kasım 2017’de AYM’ye bireysel başvuru yaptı. 17 Mart 2021’de İrfan Fidan’ın da imzası olan AYM kararında, eziyet yasağının kolluk güçlerinin gerekli olmadığı halde güç kullanması nedeniyle maddi boyutunun, etkin soruşturma yürütülmemesi nedeniyle de usul boyutunun ihlal edildiğine hükmedildi. AYM ayrıca ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına karar verdi. AYM’nin oybirliği ile verdiği ihlal kararında imzası olan İrfan Fidan, dosyada takipsizlik verildiği tarihte İstanbul cumhuriyet başsavcısıydı.

İŞTE BAZI DİĞER DOSYALAR...

Berkin Elvan için yapılan eylemde polisin darp ettiği Şadiye Dilan Doğan ise 31 Mart 2014’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Doğan’ı darp eden polis memuru H.A. hakkında 15 Eylül 2015’te, R.Y. hakkında ise 18 Mayıs 2016’da takipsizlik verildi. Ardından Doğan AYM’ye bireysel başvuru yaptı. Doğan’ın darp edildiği anlara ait görüntüleri izleyen AYM, “Eziyet yasağının ihlal edildiğine” oybirliği ile karar vererek, Doğan’a 40 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda yine Fidan’ın imzası var. Fidan soruşturma aşamasında takipsizlik kararı verilirken başsavcı vekiliydi.

DİKKAT ÇEKİCİ TUTUM

Fidan’ın “hak ihlali yönünde” oy kullandığı bazı dosyalar da gözden kaçmadı. Bu dosyalardan bazıları şöyle; AYM, 2012’de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelişini protesto eden üniversite öğrencilerinden Barış Barışık’ın atılan gaz bombası fişeğinin başına isabet ederek ağır yaralanması olayında Nisan ayında ihlal kararı verdi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili de karar veren AYM, katıldığı mitingde terör örgütü lehine slogan atılması ve pankart açılması nedeniyle Demirtaş hakkında verilen “kovuşturmanın ertelenmesi” kararını “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının” ihlali saydı. AYM en son 17 Mart’ta milletvekilliği düşürülen eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “seçilme ve siyaset yapma hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.