Rapor yok, artık okul da yok... Anadolu Lisesi hurdaya çıktı!

04 Kasım 2022 Cuma, 10:26

İzmir Karşıyaka’da bölge halkı, öğrenci velileri, eğitimciler ve meslek odalarının tüm itirazlarına karşın 30 yıl önce inşa edilen Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi’nin yıkımına karar verildi.

Depreme dayanıksız olduğuna dair rapor hazırlanan ancak gelen tüm çağrılara karşı söz konusu çürük raporu kamuoyundan saklanan okulun yıkımı için 16 Kasım tarihinde ihale yapılacak. 1200 öğrencisi mağdur olan köklü okul ile birlikte sağlık ocağı, huzurevi ve öğrenci yurdu gibi 6 ayrı kamu binasının hurda karşılığında yıkımı için İzmir Valiliği yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında yapılması planlanan çalışmalar toplam 5 ayda tamamlanacak. Ancak, yıkım çalışmaları ve eğitim tesisinden geriye kalan molozların kaldırılması için yaklaşık 937 bin lira bütçe ayıran YİKOB, ihale kapsamında yeni bir okul inşaatına ise yer vermedi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında okul ile ilgili tartışmalar yeniden alevlenirken, rant iddiaları da tekrar gündeme taşındı.

"İZMİR'DE ÖRNEK BİR EĞİTİM KURUMUYDU"

Son olarak geçtiğimiz hafta okulun önünde veliler, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileriyle birlikte bir eylem düzenleyen ve okulun yeniden eğitime açılması için çağrıda bulunan kurumun eski müdürü Yavuz Kahraman, “Bu kadar mücadele ederken gelen bu habere çok üzüldük. Yıkımı engellemek için çabalarken bu hiç beklemediğimiz bir karardı. Okulun yıkılması için bu acele niye? Bu okul İzmir’de örnek bir eğitim kurumuydu. Okulun yıkılması için gerekçe olarak gösterilen 2010 yılındaki tartışmalı rapor bunca talebe rağmen, meslek odalarının tüm resmi taleplerine karşın halen açılanmadı, halktan sır gibi gizleniyor. Şimdi de kaşla göz arasında okulu yıkacaklar. Burası yaklaşık 13 dönümlük bir kamu arazisi. Burayı satıp yerine de gökdelenler dikecekler. Biz buranın çürük olduğuna inanmıyoruz. Bu yapılan olacak iş değil, taleplerimize kulaklarını tıkadılar, o kadar uğraşımız boşa gitti. Atakent Anadolu Lisesi’nden önce İzmir’de çürük olan ve buradan önce yıkılması gereken o kadar fazla bina var ki. Şimdi 1200 öğrenci ne yapacak? Madem eğitimi bu kadar düşünüyorlar, yıktıkları okulun yerine yenisini yapsınlar. Biz buraya yeni bir okul yapacaklarına hiç inanmıyoruz. Öyle olsa biz kesinlikle karşı çıkmazdık. Madem öyle, ihalenin kapsamı okulun yıkımı ve yerine yenisinin yapımı için değiştirilsin. Yazıklar olsun” dedi ve okulun yıkımına karşı hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.



