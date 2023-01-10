Rapora rağmen terhis edilmemişti: İntihar eden Er Çığcı'yla ilgili 7 yıl sonra 'şehit' kararı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:35

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:35

Kahramanmaraş'ta 2007 yılında ağabeyinin kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu ablası Muazzez Çığcı ile yengesi Tülay Çığcı'yı kaybeden Sait Çığcı, kazadan yaralı olarak kurtuldu, ancak psikolojik sorunlar yaşamaya başladı.

Daha sonra askerlik görevini yapmak için silah altına alınan Çığcı'nın psikolojik sorunları burada da devam etti ve 3 kez intihara teşebbüs etti. Kars Boğatepe Jandarma Komutanlığı'nda görevi sırasında hastaneye sevk edilen Jandarma Er Sait Çığcı hakkında doktor, hizmette yararlı olamayacağı, hatta diğer askerleri de olumsuz etkileyeceğine dair rapor düzenledi. Bu rapora rağmen terhis edilmeyen Çığcı, 26 Ekim 2015 tarihinde kendini asarak intihar etti.

ÇIĞCI AİLESİNİN AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI

Sait Çığcı'nın ailesi, rapor olmasına rağmen çocuklarının terhis edilmediğini, bu nedenle Kars Boğatepe Jandarma Komutanlığı'nın ihmali olduğunu gerekçe göstererek çocuklarının şehit sayılması için Ankara 15'inci İdare Mahkemesi'nde Sosyal Güvenlik Kurumu'na dava açtı. Mahkeme, geçen yılın sonunda Sait Çığcı'nın şehit sayılmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde ablası ve yengesini kaybettiği kazanın Çığcı'yı psikolojik olarak olumsuz etkilediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Sait Çığcı'nın askerlik yaptığı süreç içerisinde evde çalışan kimsenin olmaması durumunu dert ettiği ve psikolojik sorunlarını tetiklediği, kollarında jilet izlerinin bulunduğu, tavırlarının mesafeli olduğu, son 1 yıldır aşırı alkol kullanımı olduğu, askerlik sürecinde 3 kez intihar girişimi olduğu, hizmette yararlı olmayacağı ve diğer er ve erbaşları olumsuz etkileyeceğinin Jandarma Sağlık Asteğmen Psikolojik Danışman Z.G. tarafından tespit edildiği halde müteveffa Sait Çığcı'nın askerlik görevine devam ettirildiği ve adı geçenin 26 Ekim 2015 günü ası suretiyle intihar ederek vefat ettiği görülmektedir. Bu durumda, davacının oğlunun askerlik vazifesini yaptığı sırada psikolojisinin iyi olmadığının, askerlik görevinin ailesinin geçim kaygısından dolayı müteveffa Sait Çığcı'nın psikolojik sorunlarını tetiklediği ve hizmette yararlı olmayacağının psikolojik danışman tarafından tespit ve tevsik edilmesine karşın, adı geçenin terhis edilmeyip askerlik görevine devam ettirilmesi nedeniyle, vefatın askerlik vazifesinin neden ve tesiri ile meydana geldiğinin kabulü gerektiği sonucuna varıldığından, vazife malullüğü hükümleri uygulanması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı vazife malullüğü aylıklarının idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine oy birliğiyle karar verildi."

"ÇOCUĞUMA BİR MEZAR, BİR SU İSTİYORUM"

Mahkeme kararının ardından oğlunun mezarını ziyaret eden Emine Çığcı, "Sen şehitsin, şehitliğin ile gurur duyuyorum, Allah'a şükür" dedi. Oğlunun şehit sayılmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Çığcı, "Oğlumu davul zurna ile gönderdim, güle oynaya gitti. Daha sonra 'Oğlunun görüşüne gel' dediler, gittik ki çocuk ölmüş. Varınca 'Çocuğun öldü' dediler. Çocuğumu Türk bayrağına sarıp, tabutla verdiler bize. Alnının yazısı oymuş. Daha sonra avukat tuttum, şehitliği kazandık. Bundan sonra beklentimiz; mezarı yapılsın, baş ucuna bir su konsun, gelen giden duasını etsin. Yetkililerden oğlumun mezarını yaptırıp, yanına da bir çeşme yapmalarını istiyorum. Benim gözümde para pul yok, para pul istemiyorum. Bir şey de beklemiyorum. Hevesimi içimde koymasınlar, çocuğuma bir mezar, bir su istiyorum" diye konuştu.

"EMSAL NİTELİKTE, ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR"

Emine Çığcı'nın avukatı Çağrı Kuyumcu da mahkemenin vermiş olduğu kararın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ankara 15'inci İdare Mahkemesi, emsal nitelikte bir karara imza atarak Jandarma Er Sait Çığcı'nın askerlik vazifesini yaparken askerliğin sebep ve tesiri nedeniyle ölüm meydana geldiğinden bahisle şehit addedildi. Bu kararın böyle çıkmasından mutlu ve umutluyuz. Bundan sonra Emine Teyzemizin devlet yetkililerinden tek bir talebi bulunmaktadır. Jandarma Er Sait Çığcı'ya yakışacak bir şehit mezarı ve baş ucuna da bir çeşme yapılmasını talep etmektedir. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte ve devlet yetkililerimizden ilgilenmelerini talep etmekteyiz" dedi.