2023 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yurttaşlar 2023 bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.
2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.
2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.
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