Raporlara karşın hala cezaevindeler: 'Tutukluluk hali yaşamsal risk yaratıyor'

Yayınlanma: 21.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2025 - 04:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü'yü "sürekli hastalık ve sakatlık" gerekçesiyle kararname ile serbest bırakmasının yankıları sürerken son dönemde tutuklanan muhalifler ise sağlık durumlarına ilişkin raporlara karşın cezaevinde tutuklu bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan operasyonların ardından başlayan sokak protestolarında tutuklanan 22 yaşındaki öğrenci Esila Ayık, 13 gündür Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyor. Kronik kalp ve böbrek rahatsızlıkları olan ve bu nedenle Aralık 2022’de kemoterapi alan Ayık’ın hafif seviyede olan aort rahatsızlığı tutuklama sonrası yapılan kontrollerde orta seviyeye yükseldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Tabip Odası, “17 Nisan 2025 tarihli tetkik sonucuna göre, kalp hastalığı biküspit aort kapağı ve hafif kapak yetersizliği iken kapak yetersizliğinin arttığı ve orta seviyeye geldiğinin değerlendirildiği görülmüştür. Yanı sıra böbrek hastalığı nefrotik sendrom sebebiyle ayaklarında ve gözlerinde şişlik geliştiği ve özel diyete ihtiyaç duyduğu iletilmiştir” tespiti sonrası Ayık’ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

‘CAN MESELESİ’

Gazetemize konuşan Ayık’ın avukatı Ümit Özkan, “Yatarı bile olmayan bir suçlama üzerinden üfleseniz yarısının boşa gideceği; fakir bir ailenin başarılı bir kız çocuğu, sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunuyor. Bu durumu açıklamakta zorluk çekiyoruz” dedi. Konuya ilişkin kamuoyu yaratmaya ve seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten Av. Özkan, “Ayık için kurul raporu istendi. Bu raporun tamamlanması en az 10 gün sürer. Zamanla yarışma halindeyiz. Ortada bir can meselesi var. Bizi duyacak vicdanlı yetkililer arıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BARIM İÇİN SEVK KARARI VAR’

Öte yandan Gezi Parkı soruşturması kapsamında 27 Ocak'ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, önceki gün avukat kardeşi ile görüşmesi sırasında fenalaştı. Barım’ın son durumunu Cumhuriyet’e anlatan Avukat Deniz Ketenci, şunları söyledi: “Barım normalde Nisan ayında açık kalp ameliyatı olacaktı. Beyninde anevrizma var. Uyku apnesi var. Nefes darlığı yaşıyor. Stres tüm sorunları tetikleyen bir unsur. İçerideyken de 3-4 kez bu sorunlar nedeniyle tıbbi destek aldı. Cezaevi doktorunun

tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesi yönünde henüz işleme alınmayan kararı var. Ayşe Barım için tutukluluk hali başlı başına yaşamsal risk demek. Geçmişte raporları sunmuş ve başvuruda bulunmuş olsak da yeni bir başvuruda daha bulunacağız.”