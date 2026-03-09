Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 'olmayan' fakülte! Binasız ve öğrencisiz okuldan 3 yıl maaş aldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) kağıt üzerinde kurulan ancak binası ve tek bir öğrencisi dahi olmayan Eczacılık Fakültesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda kapatıldı.

Fakültenin fiilen var olmadığı 3 yıl "Fakülte Sekreteri" kadrosunda maaş alan isim ise, kapatma kararı henüz yayımlanmadan Yabancı Diller Yüksekokulu'na görev aldı.

BİNASIZ VE ÖĞRENCİSİZ OKULDA 3 YIL MESAİ

Rize'nin yerel basını olay53.com'un haberine göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz tarafından 2022 yılında İstanbul'dan Rize'ye getirilen Cihan Karabel, RTEÜ Eczacılık Fakültesi'nde "Fakülte Sekreteri" yapıldı.

Karabel, binası inşa edilmeyen ve eğitim-öğretime hiç başlamayan bu fakülteden yaklaşık üç yıl boyunca maaş aldı.

REKTÖR DANIŞMANLIĞINI DA YAPMIŞ

Karabel'in diğer yandan da Rektör Danışmanlığı görevini yürüttüğü bildirildi. Fakültenin kapatılmasıyla gündem olan konu Rize'deki işsizlik verileriyle birlikte yerel kamuoyunda tepkiye neden oldu.

KAPATILMA KARARI YAYIMLANMADAN YENİ GÖREV

Karabel, fakültenin kapatılması kararı yayımlanmadan Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreterliği görevine getirildi.

Cihan Karabel'in, 2022 yılında göreve ilk geldiğinde sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptığı ortaya çıktı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yaşatıldığı, Rize'nin bilim ve ilim kapısı olan bu müstesna üniversiteye; bu zamana kadar edindiğim bilgi birikimi ve sayısız tecrübeyle katkıda bulunarak, birlikte başarılara ortak imzalar atacağımıza inanıyorum."

YERİNE BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KURULDU

Eczacılık Fakültesi'ni kapatan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan aynı karara göre; üniversite bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nin kuruldu.