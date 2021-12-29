Recep Tayyip Erdoğan'dan '2053' çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayakar Tüneli’nin açılış töreninde konuştu.
Erdoğan buradaki konuşmasında, "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız" açıklamasında bulundu.
Erdoğan şunları söyledi:
"Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.
Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. Her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadelede yerimizi almalıyız.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Omicron varyantı hakkında 'tsunami' açıklaması
- Ünlü çift 'korkuyorum' notuyla test sonucunu paylaştı
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Dizide telefon numarası gözüktü, hayatı kabusa döndü
- AKP'den İBB için erken seçim çağrısı!
- Tayyar'dan AKP'ye 'İmamoğlu' tepkisi
- AKP içinde İBB karmaşası
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi