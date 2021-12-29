Recep Tayyip Erdoğan'dan '2053' çıkışı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 14:57

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayakar Tüneli’nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakla kalmayacak, yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız. Her birimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadelede yerimizi almalıyız.