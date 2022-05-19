Recep Tayyip Erdoğan'dan raket tutma tarzına ilişkin açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada gündem olan raket tutma tarzına ilişkin, "Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Çinlilerin, Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil, işe yarıyor" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi.
Erdoğan, burada yaptığı söyleşide Mersinli bir gencin "Masa tenisi oynuyorsunuz, ben de oynuyorum. Tenis raketini farklı tutuyorsunuz. Ben solak olduğum için avantaj sağlıyordum, siz de mi avantaj sağlıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Mesela Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı vardır. Dünyada çoğunlukla da o tarz kullanılır. Yani raketin sap kısmından tutarlar. Ama mesela Çinlilerin, Japonların tutuş şekli ise benim tuttuğum şekildir. Ben onlardan örneği alarak o şekli kullanıyorum. Fena da değil, işe yarıyor. Son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda işe yaradı. Mesela yurttaki masa tenisinde voleybol milli takımımızın koçu Guidetti ile oynadık. O da o klasiği kullanıyordu. Ben ise raketi avucuma alarak kullandım. 'Sen' dedi 'iyi oynuyorsun', 'yok' dedim ya 'senin kadar değil', 'yok yendin beni' dedi. Şimdi demek ki stil birçok şeyi değiştirebiliyor. Bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte de herhalde diğerini öğrenecek halim yok"
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