Erdoğan imzaladı: 17 ilde 243 arazi özelleştirilecek

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:54

Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkındaki 5591 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ndeki 239, EÜAŞ ile TEİAŞ'e ait de ikişer olmak üzere 17 ilde bulunan toplam 243 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kapsamında işlemler en geç 2025 yılına ne kadar tamamlanacak.

Özelleştirme kapsamında en fazla taşınmaz Gaziantep’te yer aldı.

Onu İstanbul, İzmir ve Muğla takip etti. Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların illere göre dağılımı şöyle:

"Adana’da 1, Afyonkarahisar’da 11, Ankara’da 16, Antalya’da 8, Aydın’da 2, Balıkesir’de 5, Bursa’da 3, Çanakkale’de 1, Diyarbakır’da 2, Gaziantep’te 62, İstanbul’da 44, İzmir’de 14, Kayseri’de 44, Kocaeli’de 3, Konya’da 2, Malatya’da 1, Muğla’da 24."