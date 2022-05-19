Erdoğan imzaladı: 17 ilde 243 arazi özelleştirilecek
Mülkiyeti Hazine ile Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı toplam 243 taşınmaz, özelleştirme kapsamına alındı. Buna göre söz konusu taşınmazların özelleştirmesi en geç 2025 yılına kadar tamamlanacak.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkındaki 5591 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ndeki 239, EÜAŞ ile TEİAŞ'e ait de ikişer olmak üzere 17 ilde bulunan toplam 243 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kapsamında işlemler en geç 2025 yılına ne kadar tamamlanacak.
Özelleştirme kapsamında en fazla taşınmaz Gaziantep’te yer aldı.
Onu İstanbul, İzmir ve Muğla takip etti. Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların illere göre dağılımı şöyle:
"Adana’da 1, Afyonkarahisar’da 11, Ankara’da 16, Antalya’da 8, Aydın’da 2, Balıkesir’de 5, Bursa’da 3, Çanakkale’de 1, Diyarbakır’da 2, Gaziantep’te 62, İstanbul’da 44, İzmir’de 14, Kayseri’de 44, Kocaeli’de 3, Konya’da 2, Malatya’da 1, Muğla’da 24."
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması