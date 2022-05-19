Son Dakika: Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine "hayır" diyeceğini açıkladı. Atatürk Havalimanı tartışmasına ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşımına ilişkin açıklama yaptı.
İsveç ve Finlandiya'nın terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Ukrayna Rusya ilişkilerine de değinen Erdoğan, "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin ile ne Zelenski ile bağları koparıp atmaya asla niyetim yok" dedi.
"BİR İHTİMAL KALDIRMAYACAĞIZ"
Atatürk Havalimanı tartışmasına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız yeşil alanları zenginleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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