'Refah Paketi' yasa teklifi reddedildi

İYİ Parti TBMM grubunun Meclis Başkanlığı’na verdiği “Refah Paketi” yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

'Refah Paketi' yasa teklifi reddedildi
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Merve Kılıç
Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis Başkanlığı’na sunduğu “Refah Paketi Yasa Teklifi”ni partisinin son Meclis grup toplantısında açıklamıştı.

Teklif, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 3 bin TL’den asgari ücretin yarısı tutarına yükseltilmesini ve en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasını içeriyordu.

İktidarın “Bunun bütçeye maliyeti nasıl karşılanacak” eleştirisine yönelik etki analizinin de hazırlandığı belirtilen teklifte “Teklifimizin finansmanı mümkündür. Sorun, kaynak eksikliği değil, mevcut kaynakların adil ve verimli yönetilmemesidir” ifadelerine yer verilmişti. 


Etiketler: #İyi Parti #refah
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