'Refah Paketi' yasa teklifi reddedildi

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin Meclis Başkanlığı’na sunduğu “Refah Paketi Yasa Teklifi”ni partisinin son Meclis grup toplantısında açıklamıştı.

Teklif, emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 3 bin TL’den asgari ücretin yarısı tutarına yükseltilmesini ve en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasını içeriyordu.

İktidarın “Bunun bütçeye maliyeti nasıl karşılanacak” eleştirisine yönelik etki analizinin de hazırlandığı belirtilen teklifte “Teklifimizin finansmanı mümkündür. Sorun, kaynak eksikliği değil, mevcut kaynakların adil ve verimli yönetilmemesidir” ifadelerine yer verilmişti.