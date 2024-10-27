Refüjde asılı kaldı, ağaçlar faciayı önledi: 2 yaralı

Düzce’de hafif ticari araç refüje çıkmasının ardından ağaçlara çarparak taklalar attı. Ağaçların faciayı önlediği kazada 2 kişi yaralandı.

Refüjde asılı kaldı, ağaçlar faciayı önledi: 2 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 20:04

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresinde ki 31 ACV 508 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje uçtu.

Bariyerleri aşarak taklalar atmaya başlayan araç ağaçlara çarparak refüjde asılı kaldı. Hafif ticari aracın karşı şerife geçmesini engelleyen ağaçlar faciayı önlerken, kazada araç sürücüsü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan N.İ. Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Düzce #refüj

İlgili Haberler

Refüje çıkıp ağaçları deviren otomobil sürücüsünü aydınlatma direği durdurdu

Refüje çıkıp ağaçları deviren otomobil sürücüsünü aydınlatma direği durdurdu
Sarıyer’de alkollü sürücünün kullandığı araç refüje girdi: 2 yaralı

Sarıyer’de alkollü sürücünün kullandığı araç refüje girdi: 2 yaralı
Otomobil, refüjdeki trafik lambası direğine çarptı: 1 yaralı

Otomobil, refüjdeki trafik lambası direğine çarptı: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler