Otomobil, refüjdeki trafik lambası direğine çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, yağışla kayganlaşan yolda, kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki trafik lambasının direğine çarptığı kazada Gülhan Fidan (54) yaralandı.

Otomobil, refüjdeki trafik lambası direğine çarptı: 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 14:00

Feci kaza, saat 09.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu otoban kavşağında meydana geldi.

İznik'ten Orhangazi istikametine giden Adem Fidan (58) idaresindeki 16 VF 309 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp savruldu.

Refüje çıkan otomobil, trafik lambasının direğine çarptı. Yaralanan sürücünün eşi Gülhan Fidan, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Ambulans #Bursa

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