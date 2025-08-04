Abdülkadir Selvi duyurdu: Rehin tutulan MİT görevlisinin naaşı getirildi

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet'in yazarı Abdülkadir Selvi, MİT'in gizli bir operasyonda ile terör örgütü PKK'nin 4 yıldır rehin tuttuğu iki MİT personelinin operasyonla aldığını duyurdu.

BİR MİT GÖREVLİSİNİN NAAŞI GETİRİLDİ

Selvi, yazısında "PKK’nın elindeki iki MİT görevlisi gizli bir operasyonla alındı, Türkiye’ye getirildi. Böylece PKK’nın elinde MİT görevlisi kalmadı" dedi. Ancak rehin tutulan MİT görevlilerinden birinin birinin şehit olduğunu bildirdi. Teslim alınan naaş, DNA testi yaptırıldıktan sonra Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

''SÜRECİN MEYVELERİNDEN BİRİ''

Selvi, şehit MİT görevlisi A.G'nin ailesine baş sağlığı dileyerek bu operasyonun terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen yeni sürecin 'meyvelerinden' biri olduğunu dile getirdi. Selvi şu ifadelere yer verdi:

"Hem şehit olan görevli hem sağ olanı büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülen operasyonla Irak’tan Türkiye’ye getirildi. Sessiz sedasız yürütülen bu operasyon Terörsüz Türkiye sürecinin meyvelerinden biri oldu.

Şehit olan MİT görevlisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun. Sağ olarak getirilen MİT görevlisi ise yıllar sonra ailesine kavuştu. Şimdi hasret gideriyor."