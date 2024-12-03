Reklam panosu beton bloğuna çarptı! Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'nda sürücü U.K. 46 HE 283 idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan reklam panosu beton bloğuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada ağır yaralanan sürücü U.K. ve yolcu L.Ç. hastaneye kaldırıldı.
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