Reklam panosu beton bloğuna çarptı! Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Reklam panosu beton bloğuna çarptı! Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:40

Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı'nda sürücü U.K. 46 HE 283 idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan reklam panosu beton bloğuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada ağır yaralanan sürücü U.K. ve yolcu L.Ç. hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #kahramanmaraş

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