Kayseri'de zincirleme kaza... 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de zincirleme kaza... 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 09:08

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, 38 ACM 107 plakalı otomobil, 38 GA 863 plakalı hafif ticari araç ve 38 DH 766 plakalı otomobil zincirleme kaza yaptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #Kayseri

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