Rektör büyükşehirin yemek aracını kampüse almadı, öğrenciler kaldırımda yemek yedi!

Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz yemek aracını kampüse almadı. Kapı önünde duran araçlardan yemek alan öğrenciler yol kenarlarında ve kaldırıma oturarak yemek yedi.

İZMİR / Cumhuriyet
20 Ekim 2022 Perşembe, 14:06
Rektör büyükşehirin yemek aracını kampüse almadı, öğrenciler kaldırımda yemek yedi!
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İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversitelilere sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Kente eğitim veren altı üniversiteye gönderilen yemek araçlarıyla 5 bin öğrenci sıcak yemek yiyor.

Ancak Katip Çelebi Üniversitesi rektörü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sabahları çorba, akşamları da dört çeşit yemek dağıtan araçlarını kampüse aldırmadı.

Kampüs girişlerine park eden araçlardan ücretsiz sıcak yemeklerini alan öğrenciler yol kenarlarında ve kaldırımlara oturarak yemek yedi.

Bu anları fotoğraflayan ve sosyal medya hesaplarından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “İzmir Büyükşehir Belediyesi üniversitelerde sabahları çorba, akşamları ise dört çeşit yemek dağıtıyor. Tüm kampüslere belediye araçları giriyor ve gençlere hizmet veriyor. Katip Çelebi üniversitesi rektörü ise araçları içeri aldırmıyor. Gençler yerlerde yemek yiyor. Yazık, ayıp” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

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