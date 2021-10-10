Rektör danışmanı Hakkı Öcal, atık toplayıcıları hedef aldı: Asalaklık

10 Ekim 2021 Pazar, 08:59

İbn Haldun Üniversitesi'nde rektör danışmanı olarak ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Hakkı Öcal, geniş çaplı operasyon başlatılan atık toplayıcıları hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Öcal, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur.

Çöp toplayan bireyler insandır; yaratandan dolayı severiz. Ama yaptıkları iş asalaklıktır; onu da ancak asalak savunur. — Hakkı Öcal ???? (@hakkiocal) October 9, 2021

TEPKİ GELİNCE KENDİNİ SAVUNDU

Bu paylaşımın üzerine büyük bir tepki alan Hakkı Öcal, gelen tepkilere şöyle yanıt verdi:

“Yahu kardeşim.. Neden anlamıyorsunuz? Toplayanlara bir laf ettim mi? Tersine, Allah’ın bir kulu olduklarını belirtmedim mi? Asalak olan yaptıkları iş. Ağır filan değil. Düşünürsen, onların lehine bir şey”