'Rektörden eşine kıyak' iddiası: Önce okula girdi sonra bölüm ayağına geldi

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde dikkat çeken bir iddia kamuoyunda gündem oldu.

Rektör Aktekin'in aynı üniversitede okuyan eşi Banu Aktekin'in okula daha rahat gidebilmesi için Güzel Sanatlar Fakültesi Cam ve Seramik Bölümünü Nevşehir merkeze 10 km uzaklıkta bulunan Avanos ilçesine taşıdığı öğrenildi.





İLK VUKUATI DEĞİL

Rektör Aktekin, özel yetenek sınavıyla Güzel Sanatlar Fakültesi Cam ve Seramik Bölümü’ne başlayan eşi Banu Aktekin'in okula daha rahat gidebilmesi için senato kararıyla Hacıbektaş ilçesinde bulunan Cam ve Seramik bölümünü Nevşehir merkeze 10 km uzaklıkta bulunan Avanos ilçesine taşıdı.





Banu Aktekin, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında özel yetenek sınavı ile üniversiteye girdi. Özel yetenek sınavı için açılan ek kontenjandan da sadece 1 kişi alınması ve onun da Rektörün eşi Banu Aytekin’in olması ise dikkat çekmişti.

Banu Aktekin'in mezun olmasının ardından bölüm binası yeniden eski ilçeye alındı. Rektör Aktekin, daha önce de devlet aracını kızına tahsis etmesi ile gündeme gelmişti.