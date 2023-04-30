Remzi Çayır Cumhur İttifakı'nın teklifini açıkladı: 1 milletvekilliği verdi, kabul etmedim

Yayınlanma: 30.04.2023 - 10:59

Güncelleme: 30.04.2023 - 10:59

Milli Yol partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, milletvekili adaylarıyla birlikte Kahramanmaraş'ta Şeyhadil ve Doğukent Mahalleleri'nde çadırlarda kalan depremzedeleri ve muhtarlıkları ziyaret etti. Çayır daha sonra doğup büyüdüğü köy olan Abbaslar Mahallesi'ne geçti. Burada bir konuşma yapan Remzi Çayır, seçimlere herhangi bir ittifak çatı altında girmediklerini ve hiçbir ittifakı desteklemediklerini söyledi.

Çayır, Cumhur ve Millet İttifakı ile yapılan görüşmelere de değindi.

"BÖYLE DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ OLUR?"

Çayır, şöyle devam etti:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldi, bizi ziyaret etti, heyet halinde bizimle görüştü. 'Bizi destekler misiniz' dedi, destek istedi. Biz de ona şartlar öne sürdük. 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun katillerini bulursanız bizim tabanımız size oy verir. Sinan Ateş'in katillerini kim bulacağım derse bizim tabanımız ona bakar. Milletin birliği, vatanın birliği, devletin birliğini kim ayakta tutarsa bizim taban ona verir. Hukuku, adaleti kim ayakta tutarsa bizim tabanımız ona verir' dedik. Nezaketliydi, bize teveccüh gösterdi, çekti gitti. Son günde, Cumhur İttifakı'ndan birkaç arkadaş aradı, yarın listeler verilecek. Direkt aramadılar, aracı koydular. 'Sizi ziyaret edelim, eğer destek verecekseniz gelelim' dediler. Böyle bir ziyaret mi olur, böyle danışıklı dövüş mü olur? Bana dediler ki, '1 milletvekili.' Dün istifa ettiğim partide milleti satan, arkadaşlarını satan, partisini 1 milletvekilliğine satan adamı kınarken kendim 1 milletvekilliği için partimi seçime sokmayacakmışım, gidip başka partinin ismiyle seçime girip milletvekili olacakmışım. Kabul etmedim, reddettim. Hiç önemli değil."