Remzi Çayır’dan Hüseyin Baş’a ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş BTP Genel Merkezi’nde Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve ekibini ağırladı.

İki lider ülke gündemindeki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme sonrası BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

BTP lideri mesajında “Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sn. Remzi Çayır’ı genel merkezimizde ağırladık.

Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Milli Yol Partisi’nden de iki liderin görüşmesine dair paylaşım yapıldı.

Paylaşımda “Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, beraberindeki heyet ile birlikte siyasi istişarelerde bulunmak üzere BTP Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyarette, BTP Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş ve parti yetkilileri ile bir araya gelindi. Görüşmelerde, ülke gündemine dair güncel gelişmeler, toplumsal meseleler ve ortak değerler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu” denildi.