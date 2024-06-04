RES projelerine ilişkin yapılmak istenen halkın katılımı toplantıları yapılamadı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:23

Güncelleme: 04.06.2024 - 18:02

Arı En Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bölgede bulunan RES’lerinin kapasitelerinin artırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. İki proje için de yapılacak olan halkın katılımı toplantısı bugün yapılmak istendi.

Arı En Elektirik’in bölgede bulunan üç rüzgar türbinini dörde çıkarma projesi için halkın katılımı toplantısı Gazitepe Mahallesi’ndeki köy kahvesinde gerçekleştirilmek istendi. Bakanlık ve şirket yetkililerinin katıldığı toplantıya muhtar, Kuzey Ormanları Savunması ve Silivri Çevre Derneği de gitti.

Yurttaşların, karşı çıktıkları projeye ilişkin bilgi almak istememesi nedeniyle toplantı gerçekleştirilemedi. Burada yapılan açıklamada, “Yenilenebilir enerji adı altında RES’lerin tarım arazileri ve ormanlara yapılmasına izin vermeyeceğiz” denildi.

RHG Enertürk Enerji’nin toplantısı da Çanta Mahallesi’ndeydi. Şirketin bölgedeki türbin sayısını 21’den 24’e çıkarmak istemesine de yurttaşlar tepki gösterdi.

Tarım alanı ve ağaçsız orman alanında yapılmak istenen projeye karşı çıkan köylüler, “Bu yaptığınız projelerle birlikte buraya yağmur yağmaz oldu. Biz istemiyoruz. Benim tarlama zarar veren projeyi neden isteyeyim” dedi. Burada yapılmak istenen toplantı da halkın bilgi almak istememesi üzerine gerçekleştirilemedi.