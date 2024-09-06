Reşit Kibar'ı öldüren zanlının akrabasına ait atölye ateşe verildi

Artvin’de protesto sırasında ateş açarak Reşit Kibar’ı öldüren zanlının ağabeyine ait atölye, köydeki gençler tarafından ateşe verildi.

ANKA
Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:39
Reşit Kibar'ı öldüren zanlının akrabasına ait atölye ateşe verildi
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Artvin Hopa ve Borçka ilçeleri arasında bulunan Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkisinde yapımı planlanan 'Konaklamalı Mesire Alanı Projesi'ne karşı çıkan köylüler, alana iş makinelerinin gelmesini protesto ederken üzerine ateş açılan Reşit Kibar'ın katil zanlısının ağabeyine ait atölye ateşe verildi. 

Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından, Hopa’nın Çavuşlu köyündeki gençler, zanlının ailesine ait kereste atölyesinin faaliyetlerini durdurdu. Gençler, zanlının ailesine ait atölyenin boşaltılmasını talep ettikten sonra, atölyenin tahliye edilmemesi üzerine atölyeyi ateşe verdi. 


Etiketler: #Reşit Kibar #ateş
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