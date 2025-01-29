Resmi araçlardan 'akaryakıt' hırsızlığı: Kamu personeli yakalandı
Kütahya’da, çalıştığı kurumdan mazot çaldığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 41 yaşındaki O.Y.’nin kurumundan mazot çaldığı bilgisine ulaştı.
Savcılıktan alınan arama kararıyla, O.Y.’nin Cedit Mahallesi’ndeki evine baskın düzenlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, evin bodrumunda yaptığı aramada, çalıntı olduğu belirlenen 3’ü mazot dolu 20’şer litrelik toplam 20 bidon buldu.
O.Y., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: #Kütahya #akaryakıt
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