Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yeni Gıda' yönetmeliği tartışma yaratmıştı: Bakanlık 'yapay et' iddialarına noktayı koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği" ve buna ilişkin uygulama tebliğinin ardından basında yer alan iddialara yönelik yazılı bir açıklama yayımladı.

Yönetmelikte geçen "hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar" ifadesi üzerinden bazı basın yayın organlarında "Türkiye'de yapay ete izin mi veriliyor?" şeklinde haberler yapılması üzerine hareket geçen bakanlık, kamuoyunda oluşan yanlış algıyı düzelterek yapay ete karşı duruşun kararlılıkla süreceğini ilan etti.

"İDDİA EDİLENİN AKSİNE YASAK DAHA DA GÜÇLENDİRİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni yönetmeliğin yapay et üretimine geçit vermek bir yana, bu tür ürünlerin Türkiye pazarına girmesini engelleyecek çok daha güçlü bir yasal bariyer oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmelikteki 'Yeni gıda' tanımı, 31 Aralık 2025'ten önce Türkiye'de yaygın tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsamaktadır. Yeni gıdaların piyasaya çıkabilmesi için bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunmaktadır. Düzenlemede yer alan 'Bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen' ifadesi, başvuru aşamasında hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin başvurusuna izin vermemektedir. Bu sebeple, 'Yapay et' veya bunu çağrıştıracak ürünlere ilişkin başvuru dahi yapılamaz."

TEMEL ÖNCELİK: HAYVANCILIK, SAĞLIK VE KÜLTÜREL HASSASİYETLER

Bakanlık, laboratuvar ortamında hücre ve doku kültürü yöntemiyle üretilen ve kamuoyunda "yapay et" olarak adlandırılan ürünlere karşı kırmızı çizgilerinin net olduğunu belirtti. Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikalarının korunacağının altı çizilen açıklamada, kararlılık mesajı şu sözlerle mühürlendi:

"Bakanlığımız, hücre ve doku kültürü ile üretilen ve 'yapay et' olarak adlandırılan ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdürmektedir. Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Bu yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, yapay et yasağını çok daha güçlü bir yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır."