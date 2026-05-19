Resmi Gazete'de yayımlandı: 19 mülki idare amirine birinci sınıf terfisi

19.05.2026 10:09:00
Aralarında vali yardımcıları ve kaymakamların da bulunduğu 19 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. İçişleri Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığınca 19 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı Mustafa Güngör, Mülkiye Müfettişi Mesut Tabakcıoğlu, Kırıkkale Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Van Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, Mülkiye Müfettişi Doğan Kemelek, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Eyyübiye Kaymakamı Yusuf Turan, Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Orhan Yalınız, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Karaköprü Kaymakamı Orhan Altun, Mülkiye Müfettişi Murat Öztürk, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Mülkiye Müfettişi Cevdet Bakkal, Mülkiye Müfettişi Ekrem Çeçen, Mülkiye Müfettişi Halid Yıldız, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

