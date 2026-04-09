Resmi Gazete'de yayımlandı: APP plakalar hakkında yeni karar

9.04.2026 11:51:00
Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikle, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından standartlara aykırı basıldığı (APP plakalar da dahil) trafik ekiplerince tespit edilen plakalar ücretsiz olarak yenilenecek.

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için "plaka basım talep belgesi" aranmayacak.

Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.

Yönetmelikle ayrıca, plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine, "basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları" şartı da eklendi.

GEÇİŞ SÜRECİ 1 OCAK 2027'DE TAMAMLANACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi. Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak.

Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından basılan APP plakaların değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'APP plaka' açıklaması: 'Bu plakalar terör eylemlerinde kullanılabiliyor' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Bu plakalar terör eylemlerinde kullanılabiliyor, uyuşturucu naklinde kullanılabiliyor, düzensiz göçmen hadiselerinde, kaçakçılığında kullanılabiliyor. Çünkü bu plakaları EDS’ler veya PTS’ler, plaka tanıma sistemleri okuyamıyor, tanımlayamıyor. Dolayısıyla bunların da suçta kullanıldığı tespit edildiği için kanun koyucu bunları belli bir yaptırıma, müeyyideye bağlamış. Bunun cezası 140 bin lira" ifadelerini kullandı.
Süre yarın bitiyor: Aksaray'da 'APP plaka' kuyruğu! Araç plakalarına yönelik yeni düzenleme yarın itibarıyla yürürlüğe girecek, uygulama öncesi plaka değişimi için yoğunluk yaşanıyor. Standart dışı (APP) plaka kullananlara 140 bin liraya varan para cezası, trafikten men ve ehliyete el koyma yaptırımları uygulanacak olması nedeniyle sürücüler Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası’nda uzun kuyruklar oluşturdu.
APP plakalar için tanınan süre sona erdi: İşte sürücüleri bekleyen cezalar... 'APP plaka' olarak bilinen standart dışı plakaların denetimlerine bugün başlanıyor. Mühürsüz, diğer güvenlik işaretleri bulunmayan ve yetkili kuruluşlarca basılmamış plakaları kullanan araç sahiplerine 140 bin lira ceza uygulanacak.