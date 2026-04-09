Bekçilere dikkat çeken yeni yetkiler: Çalışma süresi, devriye, üst arama...

9.04.2026 11:45:00

9.04.2026 11:45:00
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Usul ve Esasları ile Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre, bekçiler, şüphe durumunda kişiler üzerinde el ile dıştan yoklama yapabilecek ve araçların dışarıdan görünen bölümlerini kontrol edebilecek, ancak üst ve araç araması yapamayacak. Öte yandan bekçilerin 40 saatlik haftalık çalışma süresi gerekli hallerde vali onayıyla en fazla 56 saate kadar çıkarılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri nedenlerle emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerin ortaya çıkması halinde bu süre, vali onayıyla en fazla 56 saate kadar artırılabilecek. Belirtilen durumların ortadan kalkmasıyla, fazla çalışılan süreler personelin istirahat süresine eklenecek.

Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve mevsim koşulları ve benzeri durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerinde, Bakan onayıyla bu zaman dilimi dışında da çalıştırılabilecek.

ARAÇLA DEVRİYE GÖREVLERİ GENEL KOLLUK NEZARETİNDE

Devriyeler, en az iki kişiden oluşacak ve kıdemli personel amir sıfatıyla sağda yürüyecek. Görev süresince tabancalar kılıfında bulunacak ve yalnızca tehlikeli anlarda ele alınacak. Suç işlenmesini önlemek amacıyla zaman zaman tek düdük çalınacak. Araçla devriye görevleri ise genel kolluk nezaretinde yerine getirilecek.

Durdurulan kişinin üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturabilecek bir eşya bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, bekçiler zarar verilmesini önlemek amacıyla kişi üzerinde el ile dıştan yoklama yapabilecek. Araçların ise sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümleri kontrol edilebilecek. Bekçiler, bu amaçla üst ve araç araması yapamayacak.

Avukat ve müvekkiline ters kelepçe takmışlardı: Polis ve bekçilere hapis cezası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2022 yılında kendilerine mukavemet gösterdiğini iddia ettikleri T.O.'ya biber gazı sıkıp ters kelepçe takmaları üzerine müvekkilinin yaşadığı duruma itiraz eden Avukat Adem Karaca'ya da ters kelepçe takan 2 polis ve 2 bekçi, yargılandıkları davada 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca mahkeme, kararın kesinleşinceye kadar sanıkların memuriyetten yasaklanmasına karar verdi.
Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ne zaman? 2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bekçilere üst arama yetkisi verildi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bekçilere üst arama yetkisi verildi! Resmi Gazete'de yayımlanan iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun kapsamında, bekçilere üst arama yetkisi verildi. Öte yandan yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya yükseltildi. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı.