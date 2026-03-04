Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Belediyelerde yeni düzenleme!

4.03.2026 10:43:00
Haber Merkezi
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni düzenlemeye göre; belediyeler nüfus, ekonomik ve sosyal gelişmişlik kriterlerine göre 5 ayrı gruba ayrıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu düzenlemeye göre; belediyeler, nüfus büyüklükleri ile ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumları dikkate alınarak yeniden gruplandırıldı.

NÜFUSLARINA GÖRE 5 GRUBA AYRILDI

Nüfusu 250.000'in üzerinde olan belediyeler birinci grupta yer alırken, 100.001 ile 250.000 arasındaki belediyeler ikinci grup, 50.001 ile 100.000 arasındaki belediyeler üçüncü grup, 10.001 ile 50.000 arasındaki belediyeler dördüncü grup ve nüfusu 10.000'e kadar olan belediyeler ise beşinci grup olarak belirlendi.

Tebliğde ayrıca sanayi, ticaret veya turizm açısından önem taşıyan belediyeler ile ilçe merkezi olan belediyelerin, mensup oldukları gruptan bir üst gruba yükseltilebileceği ifade edildi. Nüfusu 100.001'in altında olan il merkezi belediyelerin ise ikinci grup olarak değerlendirileceği belirtildi.

Belediyelerin nüfuslarının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin esas alındığı bildirildi.

