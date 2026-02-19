Resmi Gazete’de yayımlandı: Üst düzey atamalara yeni düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan 194 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.
Kararnameyle birlikte ekli cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılması hükme bağlandı.
Düzenleme kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu yönetimi, TRT Yönetim Kurulu, Devlet Arşivleri Başkanlığı ve TMSF yönetimine kritik kurumların üst yönetimleri Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.
Kararnamede yapılan değişikliğe göre:
- Ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak.
- Bu cetvellerde yer almayan kadro ve pozisyonlara ise ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama gerçekleştirilecek.
- Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar, bu yetkilerini alt kademe yöneticilere devredebilecek.
İşte ekli cetvellerdeki o kadrolar…