Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçiliği görevine atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği görevine atandı.

6 Mart 2026 tarihli ve 2026/67 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında yapılan diğer atamalar da Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre:

Mustafa Kibaroğlu, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine,

Mustafa Türker Arı, Gürcistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine,

Barış Ceyhun Erciyes, Arnavutluk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.