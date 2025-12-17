Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi Gazete'de yayımlandı: Gümrükte usulsüzlük cezası ve fazla mesai ücretlerinde değişiklik!

17.12.2025 09:28:00
Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 25,49 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi.

Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1494 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 138 lira, diğer işlemler için 325 lira, Türk plakalı kamyonlarda araç başına ihracat için 325 lira, diğer işlemler için 510 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

