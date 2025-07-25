Resmi Gazete'de yayımlandı: Zeytinlikler, ormanlar, meralar madene ve enerjiye açıldı

TBMM’de kabul edilen 7554 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’den yayımlandı. Kamuoyunda Çevre Yasası olarak geçen ve tepkilere neden olan yasa kapsamında; çevre, madencilik, enerji ve imar alanlarında rant odaklı değişiklikler yapıldı. Özellikle zeytinliklerde madencilik, ÇED süreçleri, orman ve mera alanlarının enerji projelerine açılması gibi kritik konulara yönelik tepki çeken değişiklikler yürürlüğe girdi.

Zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve bu nedenle başta köylüler olmak üzere, toplumun geniş kesiminin tepkilerine neden olan 7554 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adlı torba yasası Resmi Gazete’den dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7554 sayılı torba yasasıyla; “Çevre Kanunu”nda, “Maden Kanunu”nda, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”nda, “Mera Kanunu”nda ve “Elektrik Piyasası Kanunu”nda sermayeye yarar yapılan değişiklikler yapıldı.

RUHSAT BAŞVURULARINDA ENGELLER KALKTI

Torba yasayla “Çevre Kanunu”nda; bir işletme veya kurumun faaliyetleri için hazırlamakla yükümlü oldukları “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporlarının” olumlu kararı almadıkça ruhsat alamayacağı; ancak bu durumun başvuruda bulunmalarına engel olmayacağı düzenlemesi getirildi.

MADENCİLİK TESİSLERİ ORMANALARDA BEDELSİZ YAPILABİLECEK

Yapılan değişikliklerle orman alanlarındaki madencilik faaliyetlerinde de birtakım değişimler yapıldı. Bu kapsamda; ormanlık alanlarında madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine 2 yıl (24 ay) süreyle bedelsiz izin verilebilecek. Eğer ilgili genel müdürlük istemde bulunursa bu süre 1 yıl daha uzatılabilecek.

ZEYTİNLİK TAŞINMASI YÜRÜRLÜKTE

Torba yasa kapsamında madencilik faaliyetlerine yönelik yapılan bir değişiklik ise köylülerin eylemlerine neden olan zeytinlik alanlarının madencilik faaliyeti için kullanılmasını öngören madde olmuştu. Torba yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla bu değişiklik de artık yürürlüğe girdi. Böylece “Maden Kanunu”na eklenen geçici maddeyle; ülkenin elektrik gereksinimini karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetleri zeytinlik alanlarının acele kamulaştırılmasıyla gerçekleştirilebilecek. Zeytin ağaçlarının taşınmasındaki tüm giderler madencilik faaliyeti lehine verilen kişiye ait olacak. Zeytin ağaçlarının taşınmasının olanaklı olmadığı arazilerde de madencilik faaliyetine izin verilirken, Bakanlıkça uygun görülen farklı bir arazide taşınan ve taşınamayan zeytin ağacı sayısının en az iki katı zeytin ağacı ile oluşan zeytin sahası tesis edilmesi zorunlu kılındı.

MADEN VE ENERJİDE İNDİRİM SÜRELERİ 2030’A UZATILDI

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun”un kapsamında yapılan değişiklikle; enerji nakil hatlarında lisans tarihinden başlayarak 10 yıl boyunca izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerine yüzde 85 indirim uygulaması 31 Aralık 2030’a kadar uzatıldı. Ayrıca, “Mera Kanunu” kapsamında ise madenlerin enerji nakil hatlarındaki izin, kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerindeki yüzde 85’lik indirim süresi de 15 yıla çıkarılıp, 31 Aralık 2030’a kadar uygulanması sağlandı.

MERA ALANLARI ENERJİYE KURBAN EDİLDİ

“Mera Kanunu” kapsamında yapılan bir diğer değişiklik ile mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan arazilerin yenilenebilir enerji kaynak alanları için kullanılmasının da önü açıldı.