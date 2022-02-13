Resmi Gazete yayımlandı: Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indirildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e indirilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 00:52
Resmi Gazete yayımlandı: Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indirildi
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