Resmi Gazete yayımlandı: Gıdada KDV oranını yüzde 1'e indirildi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e indirilmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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