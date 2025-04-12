Resmi Gazete'de yayımlandı: Ankara'daki bazı taşınmazların satışı onaylandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, Ankara'daki bazı taşınmazların satışı onaylandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki üç taşınmazın satışına onay verdi.
ÖİB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, özelleştirme kapsamı ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 24 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Ali Uruç'a satışı uygun bulundu.
Aynı mahalledeki diğer taşınmazın, ihalede 19 milyon 300 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Kayaburun Turizm, Nakliyat, Taşımacılık, İnşaat, Temizlik, Gıda, Emlak, Otomotiv, İthalat, İhracat, Sanayi, Ticaret Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.
Şirketin yine aynı mahallede yer alan bir başka taşınmazı da 10 milyon 750 bin lira bedelle almasına onay verildi.
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