Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan atama kararları!
Son dakika haberi... Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya büyükelçilikleri değişti. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na yapılan atamalar da Resmi Gazete'de yer aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine Yiğit Bulut’u ve 14 ismi atadı.
4 ÜLKEYE BÜYÜKELÇİ ATAMASI
Yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya büyükelçilikleri değişti.
Buna göre, Nijerya Federal Cumhuriyeti'ne Mehmet Poroy, İrlanda Cumhuriyeti'ne Esra Cankorur, Burkina Faso'ya Feriba Duygu Hokkacı Esirgen ve Bosna-Hersek'e Emin Akseki atandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI'NA YENİ ATAMALAR
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na yapılan yeni atamalar şöyle oldu:
Etiketler: #Resmi Gazete #Atama #Recep Tayyip Erdoğan
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