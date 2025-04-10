Son Dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan atama kararları!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 01:15

Güncelleme: 10.04.2025 - 01:43

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine Yiğit Bulut’u ve 14 ismi atadı.

4 ÜLKEYE BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya büyükelçilikleri değişti.

Buna göre, Nijerya Federal Cumhuriyeti'ne Mehmet Poroy, İrlanda Cumhuriyeti'ne Esra Cankorur, Burkina Faso'ya Feriba Duygu Hokkacı Esirgen ve Bosna-Hersek'e Emin Akseki atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI'NA YENİ ATAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na yapılan yeni atamalar şöyle oldu: