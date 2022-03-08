Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan yeni atamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
08 Mart 2022 Salı, 01:03
Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan yeni atamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.

Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.


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