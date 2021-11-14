Resmi Gazete'de yayımlandı: Etil alkole yeni düzenleme

14 Kasım 2021 Pazar, 13:49

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan değişiklikle Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yetkisinde olan birçok konu Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlandı. Yönetmelik değişikliğine göre; etil alkol perakende satış belgesi, etil alkol toptan satış belgesi, etil alkol ve metanol toptan satış belgesi ve yetkili alkol dağıtım firması uygunluk belgesi, artık Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından değil Bakanlık tarafından verilecek.

Metanol üretimine ilişkin talepler Bakanlıkça değerlendirilecek. Etil alkol üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişiler, taleplerine ilişkin dilekçelerini Bakanlığa bildirecek. Etil alkol üretim tesisi başvuruları, 90 gün içerisinde Bakanlıkça değerlendirilecek ve bu değerlendirme, karara bağlanmak için 30 gün içerisinde Bakanlığa sunulacak.

Tesis kurma iznini alarak projesini gerçekleştiren ve işletmesini üretime hazır hale getiren firma, artık Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na değil Bakanlığa yazılı bildirimde bulunacak. Bakanlığın görevlendirdiği personel, 30 gün içerisinde denetim yapacak. Firmalar, 5 yıl geçerli olan üretim belgelerini yenilemek için yine Bakanlığa başvuracak.

Firmalar, üretim kapasite artışına ilişkin projelerini yine Kurum’a değil Bakanlığa sunacak, gerekli şartları yerine getirdiğine ilişkin tespitin ardından üretim yapabilecek. Etil alkol ve metanolün ithalatını yapan firmalar, artık Kurum’dan değil Bakanlık’tan ithalata uygunluk izni alacak.

ETİKETİNE KAREKOD BASILACAK

Yönetmelikte yapılan değişiklikle tıbbi amaçlı kullanılan etil alkolün satışına karekod uygulaması geldi ve ayrıca önceden 2 ve 5 litre şeklinde satılan etil alkolün sadece 5 litre halinde satılabileceği düzenlendi. Yönetmelik değişikliğine göre; etil alkol üretim tesisinde üretilen etil alkol, artık mat siyah plastik kaplar içine konulacak, etiketlerine karekod yerleştirilecek.

Yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen tıbbi amaçlı etil alkole ilişkin düzenlemenin seki ve yeni hali şöyle:

ESKİ HALİ: “Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için 2 ve 5 litre hacimli kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu etil alkoller, etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur.”

YENİ HALİ: “Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için 5 litre hacimli mat siyah plastik kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde üretilerek karekodlu olarak ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilerek ambalajlara karekod basılır. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller, etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz ecza depoları eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur. İlgili kuruluşlar ürün izlenebilirliğini sağlamakla yükümlüdür.”