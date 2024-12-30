Resmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 95 il planlama uzman yardımcısının alınacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan duyura göre, İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilecek.
Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.
Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihlerinde "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Etiketler: #içişleri bakanlığı #Resmi Gazete
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