Resmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 95 il planlama uzman yardımcısının alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İçişleri Bakanlığı 95 uzman yardımcısı alacak
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 16:43

Resmi Gazete'de yayımlanan duyura göre, İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilecek.

Adayların, 2023-2024 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.

Başvurular, 17-21 Mart 2025 tarihlerinde "www.icisleri.gov.tr" internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.


Etiketler: #içişleri bakanlığı #Resmi Gazete

İlgili Haberler

DEM Parti heyeti İçişleri Bakanlığı’na yürüdü: 'Barışın yolu, kayyumdan geçmez'

DEM Parti heyeti İçişleri Bakanlığı’na yürüdü: 'Barışın yolu, kayyumdan geçmez'
İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri gergin başladı, CHP’li ve AKP’liler arasında arbede yaşandı

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri gergin başladı, CHP’li ve AKP’liler arasında arbede yaşandı
Esenyurt'ta demokrasi nöbeti devam ediyor: 'Biz İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek kurulmuş bir siyasi parti değiliz'

Esenyurt'ta demokrasi nöbeti devam ediyor: 'Biz İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek kurulmuş bir siyasi parti değiliz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler