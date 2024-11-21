İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri gergin başladı, CHP’li ve AKP’liler arasında arbede yaşandı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine geçildi. AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında toplanan komisyon görüşmeleri gergin bir havada başladı. CHP milletvekilleri kayyum atamalarına tepki gösterdi. Komisyon görüşmelerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Esenyurt Belediyesi’ne atanan kayyum nedeniyle CHP’li vekiller, Bakan Yerlikaya salona gelirken önüne barikat kurarak salona girmesini engellemek istedi. CHP’li üyeler “Bizi Esenyurt Belediyesi’ne almadı biz de onu Meclis’e almayacağız” dedi. Bunun üzerine komisyon salonunun girişinde arbede yaşandı.

Arbedelerin ardından Komisyon Başkanı Muş ile CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı. Tartışma şöyle:

“Muş: Kadın milletvekillerini öne koymuşsunuz kavga ediyorsunuz.

Başarır: Bu lafını geri al!

Muş: Lütfen yerinize oturun. Ben gördüğümü söylerim. İki milletvekili önde, yakışıyor mu?

Bu tartışmanın ardından kavgaya ilişkin Muş, “Sayın Başarır bakan beyle görüşmek istedi. Tamam dedim gelsin. Başarır gelmedi. Ben tek geldim. Ben bir konuyu konuşacak zannettim” dedi. Bunun üzerine CHP’li milletvekilleri Muş’un polisle komisyona girmesine tepki gösterirken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Komisyonda 200 polis var, hepsini tanıyorum, beni iteni de tanıyorum” dedi.

Ağbaba, AKP’li milletvekillerinin oturduğu sıralara doğru, “Bakana ‘bodyguardlık yapmak milletvekillerine yakışıyor mu” diye sordu. Tartışmalar sürdüğü için Muş, komisyona kısa bir ara verdi.

‘ODALAR MI DİNLENİYOR?’

Aranın ardından Başarır’a söz hakkı verildi. Başarır, “10 gün milletvekilleri belediye binasına giremedi. Komisyona gelen milletvekilleri olarak buna demokratik bir tepki koyalım dedik. Kapının önünde duralım ve ‘Sayın Bakan siz de burada iki dakika durun da nasıl bir his olduğunu öğrenin’ demeye karar verdik. Sabah danışmanlar ve basın mensupları alınmadı salona. Polis geldi bize dedi ki, ‘Kapının önünü mü keseceksiniz.’ Sayın bakan siz Meclis odalarını dinliyorsunuz” dedi.

AKP’li milletvekilleri bu ifadelere tepki gösterdi.

ÖZEL: ÖNCE ONLAR ÖZÜR DİLESİN

Tartışma komisyon dışına da sıçradı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel’i aradığını belirterek “Bundan memnun olmadığımızı, milletimizin tamamını rahatsız eden çirkin görüntüler olduğunu paylaştım. Meclis’in demokratik işleyişini, Meclis’in yasamanın yanında denetleme fonksiyonunda gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısızca bir davranıştı. Bunu kabul etmek mümkün değildir” dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de TBMM’de basın açıklaması yaparak Özel’den özür beklediklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İçişleri Bakanlığı bütçesinde yaşanan itişmelerin sorulmasıyla ilgili de Kurtulmuş ile konuştuğunu söyledi. Protestonun Esenyurt’a alınmayan belediye meclis üyeleri ve atanan kayyuma karşı olduğunu söyleyen Özel “Arkadaşlar komisyonun kapısında durup, iyi oluyor mu şimdi sizi sokmasak demişler. Buna dikkat çekmek için bir protesto. Özür diledikleri an ben de özür dilerim” ifadelerini kullandı.

BAKANDAN ‘GÖÇ’ ÖVGÜSÜ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki mülteci sayılarını da paylaştı. Yerlikaya, “İlk defa burada açıklıyorum, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı bugün 2 milyon 935 bin 742’ye düşmüştür. Bu yılın ilk 10 ayında 114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüş yapmıştır” dedi.