Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesin korunacak hassas doğal sit alanlarında talanın yolu açıldı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:31

Son dönemde Bodrum, Belek, Alanya Kemer, Çeşme gibi gözde alanlarda aralarında deniz ve orman alanları ile yaylaların da bulunduğu Hazine’ye ait paha biçilmez alanlarının 75 yıllığına bedava tahsisine karar veren, Bodrum’daki Cennet Koyu’nu Mehmet Cengiz’in şirketine verdiği izinle yapılaşmaya açan AKP iktidarı doğal sit alanlarıyla ilgili ürkütücü bir karara daha imza attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı, doğal sit alanlarıyla ilgili ilke kararlarını değiştirdi. Son olarak 2019 yılında değiştirilen ilke kararları yürürlükten kaldırıldı. Kesin korunacak hassas alanlarda izin verilecek faaliyetlere “Kamu yararı”, “Ulusal güvenlik” gibi muğlak ifadelere bağlanan 3 madde eklendi.

Sözcü'nün aktardığına göre, kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eklenen maddeler şöyle: