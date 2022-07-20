Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesin korunacak hassas doğal sit alanlarında talanın yolu açıldı

Son dönemde cennet ormanları, deniz ve yayla arazilerini yapılaşmaya açan kararlara hız veren AKP iktidarı, doğal sit alanlarının korunmasına ilişkin ilke kararlarını iptal etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:31
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesin korunacak hassas doğal sit alanlarında talanın yolu açıldı
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Son dönemde Bodrum, Belek, Alanya Kemer, Çeşme gibi gözde alanlarda aralarında deniz ve orman alanları ile yaylaların da bulunduğu Hazine’ye ait paha biçilmez alanlarının 75 yıllığına bedava tahsisine karar veren, Bodrum’daki Cennet Koyu’nu Mehmet Cengiz’in şirketine verdiği izinle yapılaşmaya açan AKP iktidarı doğal sit alanlarıyla ilgili ürkütücü bir karara daha imza attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı, doğal sit alanlarıyla ilgili ilke kararlarını değiştirdi. Son olarak 2019 yılında değiştirilen ilke kararları yürürlükten kaldırıldı. Kesin korunacak hassas alanlarda izin verilecek faaliyetlere “Kamu yararı”, “Ulusal güvenlik” gibi muğlak ifadelere bağlanan 3 madde eklendi.

Sözcü'nün aktardığına göre, kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eklenen maddeler şöyle: 

  • "Kamu yararının gerektirdiği ihtiyaç hallerinde yol güzergahının kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ile elektrik ve iletişim hattı yapılabilir.

  • 'Kesin korunacak hassas alan' tescili yapılmadan önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam etmekte olan bir alt yapı uygulaması veya tesisi varsa; mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşullarıyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile süre uzatımına izin verilebilir.

  • Ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler yapılabilir.

  • Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilebilir."

Resmi Gazete Çevre
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