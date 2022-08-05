Resmi Gazete'de yayımlandı: Okul servislerine yönelik yeni karar

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:52

Okul servislerine yönelik yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre servis araçlarındaki bazı güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlemeler ertelendi.

2017 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin geçici 2'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki maddelerin uygulanması 2, 3 ve 4 yıl ertelenmiş oldu.

Söz konusu maddeler şu şekilde:

-Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta Emniyet Kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.

-Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.

-Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.