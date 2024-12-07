Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet cezalarının alt sınırı belirlendi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 09:05

Güncelleme: 07.12.2024 - 09:07

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan '4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2025 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlandı.

RAKAM YÜKSELDİ

Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,94'lük artış esas alınarak, 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olmak üzere 241 bin 43 TL’ye yükseltildi.