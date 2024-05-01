Resmi Gazete'de yayımlandı: TL mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseldi. 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı, yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseldi.
Stopaj oranları 1 yıldan uzun mevduat faizinde yüzde 2,5 olarak belirlenirken Kur Korumalı Mevduat'a uygulanan sıfır stopaj ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.
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