Resmi Gazete'de yayımlandı: Valilerin disiplin amiri İçişleri Bakanı oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan, İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle valilerin disiplin amiri İçişleri Bakanı oldu.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:16
Resmi Gazete'de yayımlandı: Valilerin disiplin amiri İçişleri Bakanı oldu
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Yönetmelikteki İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri cetvelinde yapılan değişiklikle, daha önce bakan yardımcısı olan valinin disiplin amiri Bakan olarak belirlendi.

Daha önce Teftiş Kurulu Başkanı olan vali-mülkiye başmüfettişinin disiplin amiri de İçişleri Bakanı oldu.


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