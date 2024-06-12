Resmi Gazete'de yayımlandı: Valilerin disiplin amiri İçişleri Bakanı oldu

Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:16

Güncelleme: 12.06.2024 - 14:16

Yönetmelikteki İçişleri Bakanlığı disiplin amirleri cetvelinde yapılan değişiklikle, daha önce bakan yardımcısı olan valinin disiplin amiri Bakan olarak belirlendi.

Daha önce Teftiş Kurulu Başkanı olan vali-mülkiye başmüfettişinin disiplin amiri de İçişleri Bakanı oldu.