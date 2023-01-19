Ressam Şevket Dağ’ın eserleri Folkart Gallery’de

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:23

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:23

Folkart Gallery, 1944’te aramızdan ayrılan Türk resminin en önemli sanatçılarından Şevket Dağ’ın eserlerinin yer alacağı sergiye ev sahipliği yapacak. “Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” adlı sergi 24 Ocak’ta ziyarete açılacak.

1944 SONRA BİR İLK

İlk kez 1902 yılında İstanbul’un Fatih Semti’nde bir muhallebici dükkanında 5 eseri ile ilk sergisini açan Şevket Dağ, daha sonra 1944 yılına kadar çeşitli sergilere eserleriyle katıldı. 1944 yılında aramızdan ayrılan Dağ’ın eserleri farklı karma sergilerde yer alsa da bugüne kadar sadece Şevket Dağ’ın eserlerinin yer aldığı herhangi bir sergi düzenlenmedi.

ŞEVKET DAĞ’IN 60 ESERİ

Sergide 60 adet eserin yanı sıra ressam Şevket Dağ’ın eskiz defterleri, kullandığı paleti, şövalesi, boya kutusu, fotoğrafları gibi kişisel eşyaları ve de birçok yazışması da yer alacak. Sergi için ayrıca “Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” adlı Türkçe ve İngilizce, 320 sayfalık bir albüm de hazırlandı. Albümde, Sinan Genim, Fahri Özdemir, Evrim Altuğ, Malik Aksel, Cemal Tollu ve Şeref Akdik’in yazılarının yanı sıra, eserleri ve kendisiyle ilgili doküman ve objelerde yer alıyor. 42 farklı koleksiyoner ve eser sahibi kurumun eserlerini verdiği sergide, Şevket Dağ’ın başyapıtı olarak gösterilen “Ayasofya İçi” adlı eseri de bulunuyor. Serginin Proje Direktörlüğünü Fahri Özdemir, Küratörlüğünü ise Özdemir Erdem üstlendi.

(Günbatımı - Arkas Holding Koleksiyonu)



SANATSEVERLERE DAVET

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Folkart Gallery, olarak Türk resminin en önemli isimlerinde Şevket Dağ’ın eserlerine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek “Zaman ve Mekanın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ” isimli sergi 24 Ocak 2023 tarihinden itibaren ziyaret edilebilecek. Son yıllarda yaşanan salgınlar nedeniyle sergimizin açılışı için bir tören düzenlemeyeceğiz. Sanatseverleri, sergimizi ziyarete davet ediyorum” dedi.

(Natürmort - 1921 - Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Koleksiyonu)



ŞEVKET DAĞ HAKKINDA

Türk resminde mekan içlerini en iyi şekilde resmeden ressam olarak gösterilen Şevket Dağ; Atatürk’ün isteği ile iki (Siirt Milletvekilliği), İsmet İnönü’nün de isteğiyle bir dönem (Konya Milletvekilliği) milletvekilliği yapıyor. Şevket Dağ, milletvekilliği döneminde bile “Ressam” titrini kullanması, imzasında palete yer vermesi ile biliniyor. Çeşitli kurumlarda resim öğretmenliği yapan Şevket Dağ, aynı zamanda çok iyi bir saat tamircisi sanatkârı olarak da tanınıyor. Saat tamiri ile zamanın durmasını engelleyen Şevket Dağ, mekan tasvirleri ile de Ayasofya gibi tarihi mekanları tüm detayları ile resimlerine yansıtarak ölümsüzleştiriyor. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin kurucu üyelerinden Şevket Dağ, 23 Mayıs 1944’te yaşama veda ediyor.

(Ayasofya İçi - 1920 - Camcı Sion Ailesi Koleksiyonu)

