Restoranda başlayan tartışma cinayetle bitti

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 17:30

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 17:30

Manisa Akhisar'da dün gece Süleyman Mahallesinde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında tartışma yaşandı.

Restoranda bulunan D.K. (37) ve Okan Yıldız (48) aralarındaki tartışma uzayınca ikili restoran dışını çıktı. ,

Dışarıda da tartışma devam ederken, D.K. yanında bulunduğu tabanca ile tartıştığı Okan Yıldız'ı olay yerinde vurarak firar etti. Okan Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken firar eden D.K.’yi yakalama çalışmaları başladı. Jandarma tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.



