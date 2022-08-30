Mezarlıkta cenazede kavga: 6 kişi silah ve bıçakla yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, 6 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı.
Olay Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Şehir Mezarlığı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar’ın cenaze töreninde amca çocukları olduğu iddia edilen kişiler önce tartıştı.
Tartışma büyüyünce kavga çıktı. Cenazeye katılanlar, kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen iddia göre Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın karıştığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.
Polis 6 kişiyi gözaltına alındı, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlatıldı.
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