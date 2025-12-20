Restorasyon kararı eğitime ara verdirtiyor

İstanbul, Üsküdar’daki Kuzguncuk İlkolu öğrencilerinin ‘restorasyon yapılacak’ gerekçesiyle okulu boşaltmaları istendi. Eski Marko Paşa Konağı olan, Boğaz'ı gören bu yapı, yalnızca bir bina değil; kuşaklar boyunca binlerce çocuğun eğitim aldığı, semtin ortak hafızasına dönüşmüş bir kamusal eğitim alanı olarak görülüyor. ‘Restorasyon’ gerekçesiyle ciddi bir belirsizlik içine sürüklenen okulun kapatılıp-kapatılmayacağına, öğrencilerin başka okullara misafir olarak gönderilip-gönderilmeyeceğine ilişkine velilere ve eğitim emekçilerine bilgilendirme yapılmadı. Veliler, çocuklarının eğitim-öğretim devam ederken başka bir okula aktarılmasını kabul etmiyor ve yıl ortasında yapılacak bir okul değişikliğinin; çocukların psikolojisini, akademik sürekliliğini ve güven duygusunu olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

VELİLER GÜVENCE İSTİYOR

Okulla ilgili duyulan tek kaygı bununla sınırlı değil... Veliler ve eğitim emekçileri; okulun ‘restorasyon’ adı altında çocukların ve halkın kullanımından çıkarılarak başka kurumlara veya vakıflara tahsis edilme ihtimalini de göz önünde bulunduruyor ve endişe duyuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den sürece dair açık, net ve kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bekleyen veliler olarak, çocuklarının eğitim hakkınının güvence altına alınmasını ve belirsizliği ortadan kaldıran yazılı bir güvence talep ediyor.

‘SEMTİN VİCDANI YARALANMAMALI’

Konuya ilişkin olarak eski AKP İstanbul Milletvekili Cengiz Kaptanoğlu da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bir yazı gönderdi. Cengizoğlu Tekin’den öğrenciler için anlayış istedi. Bir çözümün mümkün olduğunu söyleyen Cengizoğlu, “Bir okul yıl ortasında kapatılmamalı, bir çocuğun düzeni bozulmamalı, bir semtin vicdanı yaralanmamalıdır” dedi.